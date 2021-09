Az SUV hamarosan Japánban is debütál, de pár Instagramra posztolt kép már most mutatja a különbséget. A japán Corolla Cross új arcán kisebb hűtőrács van egy kiálló műanyag résszel, alul pedig egy hatalmas légbeömlővel. A fényszórók LED-textúrája is átalakult.

3 Fotó

A képeken egy hibrid látható, de a Creative Trend által kiposztolt prospektus alapján a belsőégésű motorral ellátott modelleknek is hasonló lesz Japánban. Oldalról egyezik a kinézet a világ többi részén kapható Corolla Crosszal, ahogy a beltér is. Hátul a fényszórók kicsit mások és a hátsó lökhárító műanyagborítása is megváltozott.

Egy újabb, ezúttal Twitterre posztolt kép a japán Corolla Crossok két fekete példányát mutatja meg, elég agresszív külsővel, köszönhetően sötétített fényszóróiknak és a 18 colos felniknek, melyek alapján ezek a legmagasabb kiszerelésből jönnek.

A helyi média szerint a japán Toyota Corolla Cross hivatalosan szeptember 14-én mutatkozik be, hamarosan tehát minden információ elérhető lesz róla, legalábbis remélhetően.

