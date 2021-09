Ahogy kémfotósaink új albuma is mutatja, a szedán még bőven tesztelési fázisában van, lassan közeledik azonban a 2022-es leleplezés és a 2023-as piaci debüt is. A Passatra hajazó álca egyáltalán nem tudja elrejteni, hogy egy új modellt látunk. Ahogy a VW összes villanyautója, ez is az MEB platformra épül majd, csak megnyújtott tengelytávval.

Bár a legtöbb elem fedve van, a fényszórók egy részét, a vastag, hosszú motorháztetőt és az első-hátsó részek aerodinamikus alakját kivehetjük.

Az Aero B hasonló méretű lesz, mint a Passat, de az MEB miatt jóval tágasabb lesz az utastere. Egy motorral hátsó, vagy kettővel összkerék-meghajtással lesz kapható és különböző akkumulátorok is lesznek, ahogy az ID.3 és az ID.4 esetében.

Az ID Space Vizzion által előrevetített shooting brake változat akár a szedán előtt bemutatkozhat. Érkezésévek egyelőre még nem kell lemondanunk a Passat névről, de könnyen lehet, hogy át fog alakulni.

