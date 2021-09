Az összkerekes Subaru WRX ötödik generációja megérkezett, kívül belül átalakulva, új platformon, új motorral. Első pillantásra ismerősnek tűnik, de a Subaru a több lóerő mellett is alakított rajta, hogy javítson teljesítményén és 2022-ben GT kiszerelésben is kapható lesz.

A boxermotor négy hengere kettőről 2,4 literesre nőtt. Ez az erőforrás már 275 lóerős és 349 Nm-es – utóbbi nem nőtt az előző generációhoz képest, de lóerőből hárommal több van. A váltó lehet hatsebességes kézi vagy egy saját fejlesztésű CVT, melynek van egy nyolcsebességes manuális változata, ezt a kormányon lévő váltópedálokkal szabályozhatjuk.

63 Fotó

Lehet, hogy az új motor egyeseknek csalódás, de a WRX a Subaru Global Platformmal több fejlesztést kapott. Az új váz merevebb elődénél (28%-ban összesen és 75%-ban a felfüggesztés csatlakozási pontjainál). Emellett az alváz helyett a kasztnihoz van már rögzítve a hátsó stabilizátor.

A WRX stílusa teljesen új. LED-es fényszórók veszik körül a már jól ismert hatszögű hűtőmaszkot, mely megnőtt az ötödik generációra. A motorháztetőn a nagy légbeömlő kiemeli a kocsi szélességét. Hátul is van újítás, lávaszerűen fénylő fényszórók jelentik a csúcspontot. Emellett vannak kevésbé feltűnő fejlesztések is, mint az alumínium kerékívek elől.

A galériában a fehér autó a 2022-ben érkező GT kiszerelést fedi. Csak automata váltóval és elektromosan állítható lengéscsillapítókkal érhető el, vezetési módjait pedig 430-féleképpen kombinálhatjuk. Csak ebben találhatóak meg a Recaro-székek és a 18 colos mattszürke felnik is. A nem GT-darabok 17 vagy 18 colos alufelnikkel kaphatóak.

A 2022-es WRX belül is megújult. Van egy 11,6-colos infotainment rendszer, kompatibilis az Apple CarPlayjel és az Android Autóval is. Egy 11 hangfalból álló Harman Kardon hangrendszert is lehet benne találni.

Az árakról egyelőre nem adott ki infót a Subaru, de vigasztaljon a tudat, hogy a WRX bemutatójával már koncentrálhatunk a WRX STI-re, melyet valószínűleg jövő nyáron lepleznek majd le.

