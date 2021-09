A Kia már jó ideje fejlesztgeti az új Nirót, de eddig csak a hagyományos változatot láthattuk. Az új koreai modell a HabaNiro Concepttől vesz át elemeket, mely 2019-ben New Yorkban mutatkozott be.

A legtöbb hasonló autóhoz ellentétben ez az e-Niro tele van aggatva fekete álcalepellel, így fő vonásait nem látni. Azonban úgy tűnik, a Kiáktól megszokott macskaorr-szerű hűtőrács innen lemaradt és a HabaNiróhoz hasonló fényszórókat kap.

14 Fotó

Hátrébb szögletes C-oszlopokat látunk, a fotósaink pedig azt is elárulták, hogy elődjénél kissé nagyobb lesz a tengelytáv, így vélhetően az utastér is tágasabb lesz. A technikai részleteket homály fedi. A jelenlegi e-Niróban egy 64 kWh-s akku eteti a 201 lóerős motort, 455 km-es a hatótávja is, így a fejlesztésekkel valahol 480 körül lehet majd az új darab.

A Kia emellett enyhe és plug-in hibridként is árulja majd az új Nirót. Utóbbi valószínűleg a hibrid Sorento hajtásláncát veszi át, ahol egy 1,6-literes turbómotor egy 66,9 kW-os villanymotorral és egy 8 kWh-s akkumulátorral együtt 261 lóerőt küld a négy kerékre.

