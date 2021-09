A Reuters jelentette, hogy a szünet legalább szeptember 24-ig szünetelni fog „akkumulátorhiány miatt.” A GM hozzátette, hogy addig nem fogják árulni a Boltot, amíg meg nem győződnek róla, hogy a visszahívás megoldja a tűzveszélyt.

A cég még augusztus 30-án állította le a Chevrolet Bolt gyártását, hogy rájöjjenek, mi okozza az akkumulátorokból induló tüzeket a 2017 óta gyártott kocsikban. Ennek a szünetnek hétfőn kellett volna lejárnia, de három nappal előtte a gyártó szóvivője még arról beszélt, nem bíznak abban, hogy az LG Chem hibátlan egységeket tud építeni nekik.

A GM-nek minden oka megvan az óvatosságra, hiszen kétszer is vissza kellett hívnia a Boltokat. Júliusban jelentették be, hogy a tavaly már egyszer megjavított darabokat is újra kell vizsgálni, így összesen 140 ezer autó szervizelését kell megoldaniuk, kb. 1,8 milliárd dollár, avagy több mint 500 milliárd forint értékben.

A GM szóvivője a hónap elején arról beszélt, hogy mérnökök százai, éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy megoldást találjanak az életveszéllyel is járó problémára.

