A német gyártó pénzügyi részlegénél marad a vállalat 25,1%-a, írja a Reuters. A 2017-ben alapított vállalat autóvásárlási és leasingelési szolgáltatások mellett autóban való fizetést tesz lehetővé a tankolásért és töltésért, illetve az autóra letöltött szórakoztatócikkekért. A JPMorgan át akarja alakítani a vállalatot és más ipari szegmensek felé nyitnának vele.

A JPMorgan európai, közel-keleti és afrikai részlegének nagy összegű vásárlásokért felelős igazgatója a hírügynökségnek elmondta: „Az egyik leggyorsabban növekvő fizetési platform a hálózatokra kötött autóké, melyek pénztárcaként működnek a termékek, szolgáltatások és előfizetések megvásárlásához.”

Több gyártónak van saját, az autó infotainment rendszerén futó fizetési platformja. Ezt a technológiát sokan egy újabb módnak tartják, amivel a bonyolult és drága gyártási költségű autókból további pénzt lehet kicsikarni, és az önvezető technológia fejlődésével egyre fontosabb lesz.

Nem maradnak azonban kritikusok nélkül azonban azok a márkák, akiknek autóiban szolgáltatásokért kell fizetni. A BMW 2020-ban jelentette be, hogy vásárlói havi előfizetésként rendelhetnék meg a fűtött üléseket, de egyes biztonsági szolgáltatásokért, mint a tempomat, is folyamatosan kellene fizetni, a Volkswagen Paymentsnek is hasonló céljai vannak. Az üzlet vélhetően 2022. elején megy végbe.

Mindeközben Ola Källenius, a Daimler vezérigazgatója elég baljós kijelentést tett az autóipart sújtó globális chiphiányról. A részleteket itt lehet elolvasni.