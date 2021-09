Az Ioniq 7 2023-4 környékén mutatkozhat be, így csatlakozik a már meg is vásárolható ferdehátú Ioniq 5-höz és a 2022-ben érkező Ioniq 6 szedánhoz. A teaserben a tavalyi Prophecy koncept is ott van az Ioniq 6 és a nagy SUV mellett.

Hatalmas méretétől eltekintve az Ioniq 7 aerodinamikusnak tűnik magas, döntött szélvédőjének és a lejtő tetőnek hála, felülete pedig a gyártó legújabb villanyautóinak megfelelően tükörsima. A modell hűtőrács nélküli frontrészére egy vízszintes LED-sor és függőleges fényszórók kerültek, a szögletes kerékívek alá pedig futurisztikus felnik kerültek, a szériaváltozaton ennél biztosan visszafogottabb lesz.

Az összes Hyundai Ioniq autó az E-GMP platformra épül, ennek nyújtott változatát kapja az Ioniq 7, így akár hétüléses is lehet. A hosszú tengelytáv miatt akkumulátorból is lehet nagyobbat rakni bele, a Hyundai konkrétan az új SK Innovation akkura gondolt 100 kWh-val és 800 voltos technológiával, így 483 km-nél is többet lehet vele menni töltés nélkül. A két villanymotor 313 lóerőt tud majd az összkerekes változatban.

Mivel az Ioniq-kínálat csúcsa lesz, a Hyundai vezetési segédletrendszerének legújabb tagjai lesznek rá telepítve, pl. az autópályán hármas szintű önvezető technológiának számító Highway Driving Pilot. Mérete és piaci szegmense miatt légrugós felfüggesztést és összkerékkormányzást is átvehet az új Genesis G90-től, legalábbis a The Korean Blog szerint.

A következő hónapokban több is kiderülhet a Hyundai elektromos SUV-jéről és arra is számítunk, hogy messzesége miatt még egy konceptet is bemutatnak róla.

