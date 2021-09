Ha élvezed a videojátékos hangulatot, akkor most van egy újabb csemegénk számodra, hiszen a lenti videó egy BMW 7-es sorozatot mutat be abszolút Forza-szerűen. A luxusterepjáró második generációjáról (E32) van szó, 735i kivitelben, amely még abból az időből származik, amikor ezek a nevek még jelentettek valamit, nem pedig a modellhez és a motor hengerűrtartalmához lazán kapcsolódó betűk és számjegyek kombinációját alkotta őket.

A műszerfal elé szerelt GoPro-k után, amelyekkel az autópályák korlátlan szakaszain végsebességgel lehet száguldozni, úgy tűnik, hogy az ilyen típusú tartalmak lesznek a következő YouTube-szenzációk. Remek ötlet, feltéve, hogy a sofőr mindig betartja a szabályokat, ami ebben a nyolc perces videóban nem teljesen volt így.

Ami az autót illeti, úgy tűnik, jól néz ki és jól is működik, annak ellenére, hogy már régen túl van a fénykorán. Csak emlékeztetőül: az E32 1986 és 1994 között volt kapható, és ez a 735i egy sorhatos, 3,5 literes motorral rendelkezett, amely valamivel több mint 200 lóerőt és egy kicsivel több mint 300 newtonméteres nyomatékot produkált. A BMW a 735i-t kézi és automata sebességváltóval is forgalmazta.

Az E32-es úgy vonult be a történelembe, mint az első V12-es motorral szerelt BMW szériaautó, de néhányan emlékeznek rá, hogy volt egy őrült prototípus is, más néven a Secret Seven, egy gigantikus 6,7 literes V16-os motorral. Azt az autót bizonyára szívesebben látnánk egy ilyen videóban, ahol a hűtőrendszert szegélyező oldalsó szellőzőnyílások ott vannak, ahol korábban a csomagtartó volt.

