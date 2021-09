A Maserati Grecale a Levante alá lesz pozícionálva és meglehet, hogy a márka legkelendőbb modellje lesz. A kémfotók alapján már volt fogalmunk arról, hogy néz majd ki, a lengyel Allegro weboldalra feltöltött alkatrészek pedig még több bepillantást engednek az SUV dizájnjába.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A webshopon például megvásárolható a Grecale első lökhárítója és hűtőrácsa. Ahogy a többi Maseratin, itt is függőleges rácsozás van, de légbeömlő is van a lökhárítón. Eladó az SUV hátsó és első fényszórója is, ahogyan negyedpanelek és három különböző motorháztető is.

A beltérből is felkerült a weboldalra egy elem, mégpedig a kormánykerék. A Levante régies kormánya helyett lapított aljú lesz a Grecaléban, nagyon hasonló a Maserati MC20 szuperautóéhoz. Két kapcsoló és több gomb is lesz rajta, bár itt el vannak torzítva. Egy szett keréktárcsa is eladó. Ezek agresszívan néznek ki és Bridgestone Potenza Sport gumik vannak rajtuk.

A Maserati nemrég árulta el, hogy GT, Modena és Trofeo változata is lesz a Grecalénak, a hajtásláncokról pedig egyelőre annyit tudunk, hogy a Trofeo lesz az erősebb variáns és mind ő, mind az alap Grecale az Alfa Romeo Stelvióból ismert Giorgio platformra épült, így könnyen lehet, hogy a 2,9-literes biturbós V6-os lesz a Grecaléban is, ahogy a Stelvio Quadrifoglióban.

Mindeközben eladósorba került az egyetlen magánkézben lévő Audi R15-ös, az autó, mely a 2000-es évek végén Le Mans-ban képviselte a négygyűrűs márkát. A részletekről itt írtunk.