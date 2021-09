A felvételt a C8 Corvette and Friends nevű Facebook-oldalon osztották meg, egy értékesítő látható rajta a sportkocsi mellett. A volán mögött ülő férfi elvileg azért ült be a kocsiba, hogy megnézze az utasteret, de aztán gyorsan bezárta az ajtót, megakadályozva, hogy az alkalmazott melléülhessen.

Utóbbi tátott szájjal figyeli, ahogy a férfi elhajt, a parkolón áthajtva kivág egy érkező SUV elé, majd a videónak vége szakad. Nem tartott sokáig a kéjutazás, a kommentek alapján ugyanis pár háztömbbel arrébb meg is állították a rendőrök.

A tolvaj nem gondolta át nagyon a dolgokat. Ha sikerül is meglógnia a rendőrök elől, könnyen lehet, hogy külön nyomkövető volt az autón és még ha nincs is, az OnStar valószínűleg tudta volna, merre vitték. A rendőröket is értesítették volna, akiknek nem lett volna nehezére megtalálni egy vörös Corvette-et fekete versenycsíkkal.

Azt végül nem tudjuk meg, hogy végül mi történt a tolvajjal, de gyanítjuk, hogy a rendőrök nem azért állították meg, hogy leüljenek vele sörözni.

