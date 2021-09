A legtöbb vállalat a villanyautókra voksol, de már az üzemanyagcellák is a saját berobbanásukat várják. A Hyundai mai Hydrogen Wave nevű eseményén népszerűsítette a környezetbarát technológiát és hidrogénes termékeik „új hullámát.”

A Hyundai Motor Group szerint 2030-ra már olyan árban tudják adni üzemanyagcellás modelljeiket, hogy azok felvehetik a versenyt a villanyautókkal, és ránézve pl. a Toyota Mirai árára, ez komoly változás lenne. Ennek érdekében a cég 2023-ban üzemanyagcella-rendszerük új generációját mutatja be, mely ígéreteik szerint feleannyiba kerül majd, mint a jelenlegi, de tartósabb és erősebb is.

Egy harmadgenerációs cellán is dolgozik már a cég, ebből két változatot meg is mutattak. A 100 kW-os 30%-kal kisebb a jelenlegi hasonló teljesítményűnél és többféle járműben is használható. A 200 kW-os változat áruszállítók számára lett kifejlesztve, kb. akkora, mint a Nexo rendszere, de kétszer olyan erős.

Az üzemanyagcellákat nem csak autókban lehet felhasználni, a Hyundai szerint vészhelyzet esetén nagy hajók, vagy számítástechnikai cégek energiatartalékként vethetnék be. Emiatt a 100 kW-os egységeket legóként össze lehet kapcsolni akár 1 MW-ig is. A cég emellett a Full-Flat Systemet is leleplezte, amely 25 centivel csökkenti a cellák magasságát, így villamosokon és buszokon is kényelmetlenség nélkül használhatóak.

