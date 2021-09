A T7-es terveztekor a VW valószínűleg az ID-sorozatból merített ihletet, legalábbis az új fényszórók és a frontrészen áthúzódó LED-csík onnan lett átemelve, ahogy a megosztott hűtőrács és a figyelemfelkeltő kétszínű festés is.

Az ügyfeleknek több választása lesz a hajtásláncok között, például lesz egy másfél literes négyhengeres TSI 134 lóerővel, egy kétliteres négyhengeres TSI 201 lóerővel és egy 150 literes dízel. Emellett hibridet is kapunk majd, abban egy 1,4-literes, négyhengeres motor 148 lóereje és egy villanymotor 114 lóereje teszi ki a 215 lóerős teljesítményt, egy hatsebességes váltóval egyetemben.

A T7-es belterét is jelentősen átépítették. Opcióként digitális műszerközpont kérhető bele és egy nagy infotainment rendszer is került a műszerfalra. Pipálgathatunk még szélvédőre vetített képernyőt, vezeték nélküli töltést és hangulatvilágítást is.

A furgon egyik legötletesebb újítása az az állítható asztalka, amely a harmadik sorból a másodikba is előrecsúsztatható, ahol középkonzolként használható. A vásárlók panorámatetőt és egy 14 hangfalból álló Harmon Kardon hangrendszert is kérhetnek.

