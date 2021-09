A City Transformer egy elektromos kisautó, melynek szélessége egy méterről 140 centire növelhető, hogy agilisabb legyen a forgalomban. Készítői szerint a városban az autósok 85%-a munkába járáshoz használja az autót nagyjából 24 km/h-val. Hogy a dugókat és parkolási nehézségeket megoldja, a City Transformer egy motor szélességét hivatott ötvözni egy autó biztonságával.

Az autó 250 centi hosszú, 1000-1400 mm széles és 1580 mm magas, 1800 mm-es tengelytávval. City Mode-ban az autó olyan keskeny lesz, hogy egy parkolóhelyen négy is elfér belőle, míg menet közben a Performance Mode révén a tengelyek a kerékívekkel együtt megnyúlnak, így könnyebb irányítani a kocsit.

Modern dizájnja van a City Transformernek LED-fényszórókkal, panorámatetővel és oldalra nyíló ajtóval, míg az utastérbe két ember fér. Villanymotorból is ennyi van benne, ezek összesen 20, azaz húsz lóerőt adnak ki, de alacsony súlya miatt a kisautó így is 5 mp alatt 50 km/h-n van és akár 90 km/h-val is lehet vele menni. Hatótávja 120 és 180 km között van, gyorstöltővel pedig max. fél óra alatt 80%-ra lehet tölteni.

A cég szerint a City Transformer lesz kategóriája legbiztonságosabb modellje, bár egyelőre nem tudni, hogy a Citroen Amihoz hasonlóan négykerekű motorként vagy a Smart eq fortwohoz hasonlóan a kisautók lesznek-e ez a kategória. A cég már fogadja az előrendeléseket, a korai vásárlók 12500 euróért, azaz 4,2 millió forintért kaphatják meg a Transformert.

