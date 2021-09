A Smart nem először játszadozik el egy crossover elkészítésének a gondolatával, ugyanis a 2005-ös Frankfurti Autószalonon már bemutatták a Formore tanulmányt, ám a mechanikai téren a Mercedes GLK-hoz köthető modell a vállalat pénzügyi nehézségei miatt végül sohasem került elkészítése.

16 évvel később a Daimler és a Geely 50:50 százalékos tulajdonrészének köszönhetően pénzügyi problémákról már nem beszélhetünk, így megérkezett a Concept #1 is, amely azon túlmenően, hogy az elektromos-hajtás előnyeit hirdeti, arra is rávilágít, hogy a Smart eggyel nagyobb kategóriában is megméretné magát.

A ForTwo és a ForFour párosnál ugyanis érezhetően nagyobb méretekkel, konkrétabban 4.29 méteres hosszúsággal, 1.91 méteres szélességgel és 1.70 méteres magasággal debütált az újdonság. A teljesen az alapoktól megépített tanulmány rövid első és hátsó túlnyúlásainak köszönhetően méretéhez képest grandiózus, 2,75 méteres tengelytávval került bemutatásra a Müncheni Autószalonon.

Sajnos technikai paramétereket egyelőre nem közölt a Smart, ám az szinte biztosra vehető, hogy a kiállítási példánynál észrevehető fordított irányban nyíló hátsó ajtók a sorozatgyártott verziónál opcióként sem lesznek elérhetők.

A Daimler által tervezett Concept #1 alatt egyébként 21 colos felnik kaptak helyet, amik kissé túlzásnak tűnnek, az elől-hátul fellelhető LED-sávok pedig ma már elengedhetetlen tartozékok.

Az utastér kialakítása egyszerre modern és minimalista, gyakorlatilag egy korábbi Smartnál látotthoz sem hasonlítható, a főszerepet pedig egyértelműen a 12.8 colos érintőképernyő játssza.

A gyorstöltést és OTA-frissítést egyaránt támogató tanulmány sorozatgyártott változata a vállalat közlése szerint dinamikus vezetési élménnyel ajándékozza majd meg a vásárlókat, akik nem kizárt, hogy jövőre már a végleges verzióval is összefuthatnak.