Az Argo AI csapatának segítségével fejlesztett modell alapját az az ID. Buzz adja, melynek érkezését a világ minden pontján nagyon várják már a haszongépjárművek iránt érdeklődő ügyfelek.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A hangsúly azonban most az önvezető technológia prezentálásán van, így nem meglepő, hogy az ID. Buzz AD számos kamerával, radarral és Lidar szenzorral is felvértezésre került, melyeknek köszönhetően az autó környezetének 360-fokos feltérképezésére is képes.

A Volkswagen állítja, a tetőre szerelt lidar szenzor több mint 400 méteres távolságból is képes a tárgyak érzékelésére, de a legnagyobb újdonságot egyértelműen a "Geiger-alapú" technológia jelenti, amely lehetővé teszi, hogy a prototípus az olyan alacsony fényvisszaverő képességű tárgyakat is észlelni tudja, mint amilyen például a fekete fényezéssel ellátott autó.

11 Fotó

A szenzorokon túl a modell az Argo AI önvezető rendszerével is ellátásra került, amelyhez a szoftvereket, a hardvereket, a térképeket és a felhőalapú infrastruktúrát is a partnercég szolgáltatta. A hivatalos közlemény szerint a rendszer képes arra, hogy megjósolja a gyalogosok, kerékpárosok és más járművek viselkedését, majd ennek függvényében kezeli a motort, a féket és a kormányt, hogy egy tapasztalt sofőrhöz hasonlóan elkerülje a veszélyes szituációkat.

A prototípus tesztelése a következő hónapokban is folytatódni fog, élesben történő debütálására pedig 2025-ben kerül majd sor a MOIA fuvarmegosztó szolgáltatás keretében. Noha ez még odébb van, az Argo AI ügyvezetője szerint a prototípussal hamarosan München utcáin is összefuthatnak majd a lakosok.

A fentieket figyelmen kívül hagyva elmondható, hogy talán most mutatott a legtöbbet ID. Buzz nevű modelljéből a Volkswagen, és, mint ahogyan az látható, a 2017-es verzióhoz képest a retro hatásból alaposan visszavett a gyártó.

Mindeközben Frank Stephenson, aki a Ferrari fénykorában volt Maranello főtervezője, vetett pár pillantást az újjáélesztett Lamborghini Countachra. Véleményéről itt írtunk részletesebben.