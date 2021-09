A Müncheni Autószalon elektromosautó-tengerében üde színfolt a hidrogén-hajtású BMW iX5 Hydrogen, amely most először mutatta meg magát élőben a nagyközönség előtt.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ha valaki erős hasonlóságot vélne felfedezni az újdonság és az X5 M között, az nem a véletlen műve, ugyanis a karosszériát a teljesítményspecifikus modelltől kölcsönözte a gyártó, ám a 4.4 literes, 620 lóerős V8-as egységnek ezúttal csak a hűlt helyét találjuk.

Helyette be kell érnünk bonyolult elektronikai rendszerekkel, és természetesen egy jóval visszafogottabb teljesítménnyel, ami jelen esetben 168 lóerőt jelent. A BMW tájékoztatása szerint, ha nagy szükség van rá, a teljesítmény akár a 375 lóerőt is elérheti, ám ennél az autónál a kulcsszó továbbra is a hatékonyság marad.

12 Fotó

A bajor gyártó úgy véli, az autózás jövőjében a hidrogén-hajtás is kiemelkedő szerepet játszhat, különösen azokban a térségekben, ahol az elektromos töltőhálózat még nem épült ki. Itt érdemes megjegyezni, hogy a hidrogén-hajtású autók számára szükséges infrastruktúra jelen pillanatban gyakorlatilag nem létező dolog, ám amennyiben a kút rendelkezésre áll, úgy mintegy 6 kilogrammnyi hidrogén akár négy perc alatt is a tartályba juttatható.

Noha a BMW úgy érzi, lehet jövője a hidrogén-hajtásnak, az iX5 továbbra is csak egy sorozatgyártáshoz közeli állapotot tükröző modell marad, amelyből néhány példányt a további tesztek kedvéért még legyártanak. A modell hosszútávú jövője azonban vélhetően attól függ majd, hogy az üzemanyagcellás járművek töltéséhez szükséges infrastruktúra kiépül-e.

Mindeközben Frank Stephenson, aki a Ferrari fénykorában volt Maranello főtervezője, vetett pár pillantást az újjáélesztett Lamborghini Countachra. Véleményéről itt írtunk részletesebben.