A hivatalosan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupé nevet viselő modell több szempontból sem szokványos. A neve már az alapmodellnél is sokakat megzavarhatott, hiszen egyrészt mellőzi a 6.3 literes erőforrást, másrészt pedig nem is igazán kupéról van szó. Vannak, akik a négyajtós jelzőre is furcsán tekintenek, hiszen a liftback kialakítású autók jellemzően ötajtós változatban kerülnek be a katalógusokba.

A bonyodalmakat leszámítva azonban egy remek modellről van szó, amely a hibrid hajtáslánc alkalmazásának köszönhetően most még tovább erősödött.

A frissen bemutatott újdonság elsőre akár egy hagyományos 63 / 63 S modellnek is tűnhet, ám közelebbről megnézve észrevehető az agresszívabb kialakítású frontrész, mint ahogy az is sokaknak szemet szúrhat, hogy a hátsó lökhárítóban helyet kapott egy panel, amely mögött a töltőcsatlakozó húzódik meg.

A plug-in hibrid változathoz két új színárnyalattal rendelkező felni is érkezett, na meg hét karosszéria színárnyalat, melyek az E Performance-szal egyszerre debütáltak. Mindent összevetve azonban a változások meglehetősen visszafogottra sikerültek, és talán merészebbek is lehettek volna a mérnökök, ám vélhetően úgy voltak vele, hogy a teljesítmény majd így is, úgy is elviszi a show-t.

16 Fotó

Ebben pedig igazuk volt, ugyanis a 4 literes, ikerturbós V8-as egység mellé ezúttal már egy hátsó tengelyre helyezett villanymotor is társul, aminek köszönhetően a nyomaték mértéke az 1 400 Nm-t is elérte. Hogy kontextusba helyezzük, ez magasabb érték, mint amivel Amerika legnagyobb dízelterepjárója, a Chevrolet Silverado HD rendelkezik, esetében ugyanis a maximális nyomaték 1 234 Nm-ben lett meghatározva.

A fenti kiépítésnek köszönhetően az AMG One hiperautó után a második legerősebb Mercedesről beszélhetünk, amely 831 lóerős teljesítményével 2.9 másodperc alatt abszolválja a százas sprintet. A 0-200-as gyorsulás a gyártó közleménye szerint 10 másodperc alatt bekövetkezik, a végsebesség pedig akár a 316 km/órát is elérheti.

Az AMG már korábban is jelezte, hogy az apró, 6.1 kWh kapacitású akkumulátor elsődlegesen a gyors teljesítményleadás miatt került be az autóba, így senkit sem érhet váratlanul, hogy a tisztán elektromos üzemmódban megtehető távolság mindössze 12 kilométer lett.

