A hagyományos kombi kivitelhez képest számos módosítást eszközölt a gyártó, elég csak a 40 mm-rel megnövelt hasmagasságra, az egyedi hűtőrácsra, küszöbökre és kerékjárati ívekre gondolni, melyek extra védelemmel lettek ellátva a kavicsfelverődések okozta kockázatok minimalizálásának érdekében. Maga az autó egyébként 4 mm-rel hosszabb és 21 mm-rel szélesebb is lett az alap kombitól, vagyis senki sem fogja majd összetéveszteni a két típust.

A német gyártó 17-től 19 colig terjedő méretben egyedi felniket is kínál az újdonsághoz, amely számos polírozott és fényes feketére fújt elemmel is elbüszkélkedhet. Ezek mind a minőséget, a prémium érzetet hivatottak elősegíteni.

10 Fotó

Az emelt hasmagasságon túl a Mercedes az első felfüggesztést is átalakította, amíg így már jobban megbirkózik az off-road terep nyújtotta akadályokkal. Ennek elősegítése érdekében két új menetmód is bekerült a kínálatba, amik rendkívül frappáns módon az Offroad és Offroad+ neveket viselik.

Bár továbbra is kicsi a valószínűsége, hogy valaki egy ilyen autóval extrém terepre téved, a Mercedes igyekezett növelni az All Terrain hitelességet, ugyanis a vásárlók akár elektromos vonóhoroggal felszerelve is kérhetik, itt a vontatható súlynál a maximumot az 1800 kilogramm jelenti.

Akárcsak a C-osztály esetében, itt is adott a 4MATIC összkerékhajtás, amely az erő 45%-át az első, 55%-át pedig a hátsó kerekekhez küldi.

Ami magát az erőforrásokat illeti, az autó benzines és dízeles kivitelben is elérhető, mindkét esetben 2 literes, négyhengeres egységekről van szó, ami mellé a dízelnél egy integrált indítógenerátor és egy 48-voltos elektromos rendszer is társul.

