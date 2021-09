A Volkswagen villanyautóinak kínálata alulról is bővülni fog a jövőben, a vártnál hamarabb. 2025-ben (az eredetileg tervezettnél két évvel korábban) ugyanis a márka egy elektromos kisautót dob a piacra húszezer euró, azaz kb. hétmillió forint körüli áron. A Müncheni Autószalonon ebből adtak ízelítőt az ID.Life tanulmánnyal, amely a VW villanyautóinak névadási logikáját követve, az ID.2 lesz valamikor.

A tanulmány komoly löketet adhat a márka elektromos terjeszkedésének. A 409 centi hosszú, 185 centi széles és 160 centi magas kocsi minimalista stílusa a fenntarthatóságot, a digitalizációt és a rugalmasságot hozza össze a gyártó szerint.

Az első egyértelműen feltűnik, hiszen a koncept újrahasznosított anyagokból készült. A karosszériát például természetes színezőanyagként viselkedő forgácsokkal „festették”, míg az eltávolítható tető 100%-ig újrahasznosított PET-palackokból van. A műszerfal fából, az ajtópanelek és az ülések környezetbarát vászonból készültek.

Az ID.Life digitális mivoltát az internetre csatlakoztatott és „konfigurálható” utastere mutatja. Még be se kell ülnünk, máris csúcstechnológiával találkozunk, az ajtók ugyanis arcfelismerő rendszerrel nyílnak.

A Volkswagen szerint a tanulmány utasterét moziként, vagy egy beépített projektorral játékkonzolként is alkalmazhatjuk. Mindkét üléssor lehajtható, így egyfajta ágynak is elmegy, arról nem is beszélve, mekkora a csomagtere: 1285 literessé bővíthető. A tükröket kamerák és képernyők váltották és minden vezetéshez szükséges funkció egy érintőképernyőn elérhető.

A prototípust az MEB platform rövidített változatára építették. Ez az első nem hátsókerék-meghajtású modell ezzel az alappal, a Life ugyanis elsőkerekes. Kis mérete ellenére igen erős, 62 kWh-s akkuja egy 234 lóerős villanymotort lát el, így 6,9 mp alatt van százon, 400 km-es hatótávjával pedig nem feltétlenül csak városi használatra alkalmas.

