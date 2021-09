A Mercedes-Maybach EQS SUV koncept Münchenben a luxusmárka első villanyautójának előfutáraként debütált. Mivel villanyautó, nincs szüksége nagy hűtőrácsra. A frontrészen lévő panelen fényes krómcsíkok futnak függőlegesen, alul pedig szintén fémlapokkal kirakott nyílást látunk. A kerékívek minimalista oldalpanelekbe folynak, így teljesen simának hat a modell oldala.

Az ajtók kilincse a sofőr érkezésekor kipattannak, sőt, a sofőré magától nyílik is, ő gombnyomással nyithatja a többit. A Maybach EQS tanulmány kétszínű karosszériája fekete és vörös metálfényű elemeket kombinál, míg az oszlopokat króm veszi körbe. Hatalmas, 24 colos kerekeken megy.

5 Fotó

Az utastér yachtokról lett mintázva. Hátul is van egy középkonzol fehér zongoralakk borítással és rózsaarany szegélyekkel. Egy pár ülés került ide is, gyönyörű karfákkal, míg a padlót műbunda fedi.

Az elől utazók a műszerfal egészét fedő képernyőkre néznek. A három képernyő egy nagy üveglap alatt van, így egynek tűnnek. Még az utas is kap egy 12,3 colos monitort. Emellett kör alakú klímákat is látni. 2022-ben a Mercedes is kap egy változatot az EQS SUV-ből, a Maybaché ezután fog érkezni. A cég szerint 600 km körül lesz a hatótáv.

