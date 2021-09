A 2021-es Müncheni Autószalon előestéjén a Mercedes brutális offenzívába kezdett, ugyanis pontosan öt darab villanyautót mutattak be, a G-osztály elektromos változata és az EQS szedán AMG által kikupált verziója mellett azonban a Mercedes EQE lesz a legérdekesebb ezek közül.

A második EVA-platformos modell (az első az EQS volt) az utolsó a Mercedes elektromos szedánjai között, mely bemutatkozik. Első blikkre nem is könnyű megkülönböztetni az EQS-től, pont, ahogy az E-osztályt is az S-osztályból. A méretekben van a kutya elásva: 499 centiméteres hosszával az EQE 20 centivel rövidebb az EQS-nél, de hattal hosszabb az E-osztálynál.

Ami kívülről azonnal megfogja az embert, az a szélvédőtől az autó végéig húzódó ívelt tető. Elől a már ismert fekete hűtőmaszk található. Ami a nagy különbség közötte és az EQS között, hogy itt nem ferdehátúként néz ki az autó hátul, hanem egy nagy hátsó ablak van, mely mögött nyílik a csomagtérajtó.

Aerodinamikai adatokat nem adott meg a Mercedes, de az EQS légellenállási együtthatója 0,20-as volt, ami brutális szám, hasonlóra számítunk itt is. A két modell hasonlóságai belül is folytatódnak. A Hyperscreen három egybeépített képernyője és a turbinaalakú klíma jelen van, de itt csak opcióként, ahogy az első ajtók automata nyitása és az összkerékkormányzás is.

A Mercedes két hátsókerék-meghajtású verziót jelentett be, de ezek közül csak az egyikről osztottak meg adatokat most, az EQE 350-ről, melyben egy 90,6 kWh-s akkumulátor van. Ez egy igen figyelemreméltó 660 km-es hatótávot eredményez, ami kisebb, mint az EQS 450+ 784-e, de remek eredmény így is, főleg egy nikkel-kobalt-mangán elemtől, ami 15 perc alatt tölthető 250 km-es távra.

Az egyetlen villanymotor az EQE 350 hátsó tengelyén van, ez 292 lóerős, a nyomatéka 530 Nm. A két jelenlegi verzió után lesznek mások is, például a 4Matic összkerék-meghajtással. A regeneratív fékezésnek három módja van, de ezt automatára is állíthatjuk.

További érdekességek az OTA-frissítések, melyek elsősorban az energiakezelő rendszert fogják érinteni, új vezetési módokat és fény, illetve hangeffekteket is lehet majd letölteni – jó pénzért. Hangvezérlés is van a brémai gyárban termelésnek induló modellben, amely 2022 nyarától lesz megvásárolható.

