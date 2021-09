A Car Throttle autómániás műsorvezetője, Alex, és az autókkal egyáltalán nem foglalkozó munkatársa, Ethan a dél-walesi Llandow versenypályán két N-es Hyundai i20-szal, hogy megválaszolják azt.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az egyik egy i20 N, a Ford Fiesta ST 205 lóerős vetélytárssal, a másik viszont a pénztárcabarát, csak névben N-es i20 N Line, melybe csak egy egyliteres, háromhengeres, 120 lóerős turbómotor került.

A műsorvezető, Alex a sima i20 N-ben egy 49 mp-es kört tud futni és a vágóképekből, melyeken az autó a kerékvetőkön ugrál, és Ethan aggódó arckifejezéséből, arra tippelünk, hogy tudja, mit csinál. Társa az i20 N-ben fut ezután pár, gyorsnak nehezen nevezhető kört: mindenhol lassabb Alexnél és a váltást is többször elszúrja, az is félő, hogy az idejét Alex még az N Line-nal is lealázza.

Ethan rámutat – helyesen -, hogy az egyetlen része a pályának, ahol még Alex sem tud jól menni az N Line-nal, az a hátsó egyenes, ahol az i20 N vagy 30 km/h-val gyorsabb. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy simán sikerül megdöntenie kevésbé kvalifikáltabb társa köridejét a 83 lóerővel erősebb i20-szal.

Amikor azonban megáll a stopper, kiderül, hogy ez egyáltalán nem így van. Ahogy várható volt, Ethan 52,74 mp-es köre az N-ben közel 3 másodperccel rosszabb, mint Alexé, aki az N Line-nal csupán 54,03-at tudott menni, azaz nem sikerült megvernie társát a gyengébb kocsival.

Mindeközben egy gyüjtőknek szóló aukciós weboldalon egy valódi kuriózum tűnt fel: a McLaren 2011-es Forma-1-es versenyautójának egy tökéletes, de működésképtelen mása. A részletekről itt írtunk.