Kémfotósaink egy újabb Grecale prototípust kaptak lencsevégre, de ez sportosabbnak tűnik az előző prototípusnál, emiatt úgy gondoljuk, valóban a Trofeo az. A prototípus kerekei és fékjei is angyobbak a vörös betétekkel. A négy kipufogó is erre utal, ezektől eltekintve úgy néz ki ő is, mint az eddigi Grecale prototípusok, csak kevesebb az álca rajta.

32 Fotó

Mindezeket leszámítva a fotós megjegyezte, hogy a hangja is más volt, mint az eddigi prototípusoknak, amivel a lényegre térhetünk: a motorra, ugyanis a Grecale Trofeo valószínűleg a biturbós, 2,9-literes V6-os egyik változatát kapja majd meg az egyik Alfa Romeo Quadrifogliótól, tekintve, hogy a Giorgio platformra épült, ahogy a Giulia és a Stelvio.

Sajnos nem sok esély van rá, hogy a Grecale ugyanazt a V8-ast kapja majd, mint a többi Trofeo, de az említett V6-os sem rossz, 510 lóereje és 600 Nm-es nyomatéka figyelemre méltó.

A Levante alá tervezett Grecale a Porsche Macannal és társaival fog versenyezni a piacon, a Trofeo pedig a Macan GTS-t veheti célba. A Grecale bemutatója novemberben lesz, egyelőre nem tudjuk, a Trofeo mennyivel utána érkezik majd.

