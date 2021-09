A klasszikus 911-es kasztnija alatt egy 53 kWh-s akkumulátor rejtőzik, melyet egy 500 lóerős villanymotorra kötöttek. Ez a hátsó kerekeket hajtja meg.

A Gulf Signature Edition nyomatéka is 500 Nm, 289 lóerős a hatótávja és kevesebb mint 4 mp alatt százon van – az eredeti 964-esek 250 lóerősek és 310 Nm-esek voltak.

Máshol is kellett módosítani az autón, a brit cég például több új panelt is könnyűsúlyú szénszálas anyagból készített el, emellett fekete krómos felnik és a Gulf ihlette festése is van, innen a neve.

Véleményünk szerint fantasztikusan néz ki, és kívülről egyáltalán nem mondanánk meg, hogy elektromos, ugyanis még a két kipufogócső is a helyén van hátul.

