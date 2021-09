A Ford és a GM problémái – gyárakat kellett időlegesen lezárni és autóikat egyes elektronikai kiegészítők, például start-stop rendszer nélkül értékesíteni – jól ismertek, de más gyártók sem úszták meg: a Toyota, a Honda, a Hyundai, a Subaru és a Kia is válságba került, ennek eredménye pedig, hogy augusztusban 18%-kal esett az új autók eladásának száma az Egyesült Államokban.

Az Automotive News cikke szerint ez megfelel a több elemző által is várt 4-18%-os esési tartomány legrosszabbikának. A Ford eladásai estek a legtöbbet, 33%-ot, de a Subaru is szenvedett 15 %-ával. A Honda 16%-kal adott el kevesebb autót, bár sportrészlegük, az Acura értékesítései 4%-kal nőttek. A Kia és a Hyundai is eséssel nézett szembe.

A legfőbb okot sokan a chiphiányban és a beszállítói láncban problémát okozó délkelet-ázsiai, koronavírus miatt bevezetett korlátozásokban látják. Az AN azonban a Morgan Stanley elemzőjének, Adam Jonasnak a véleményét is kiemelte, miszerint az ok az is lehet, hogy a vásárlókat egyszerűen nem mozgatják meg az új autók.

Ez szerinte nem a termékek minősége miatt van, hanem egyszerűen nem elégedettek azzal, hogy a kereskedések a chiphiány miatti készlethiányra áremeléssel reagáltak és szerinte a vásárlók úgy döntöttek, inkább kibekkelik, hogy lejjebb menjenek a költségek.

