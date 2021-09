A tapasztalt tervező először a Countach LPI 800-4 frontrészét kritizálja. Az autó elején lévő vékony fekete vonal tetszik neki, a fényszórók viszont már nem annyira. Jobban szerette volna, ha felugró lámpák lettek volna rajta. Sajnos ez már nem lehetséges a szabályzások miatt, de egy szögletesebb dizájnt elviselt volna.

Ezután az oldalait tekinti meg az autónak és bár ez is tetszik neki, egy jóval szokványosabb légbeömlőre gondolt, mint ami az eredeti Countachon is volt. Az ablakok mögötti kivágásokat is megváltoztatta volna, illetve állítható hátsó szárnyat rakott volna rá.

További változások az ő modelljén még a rövidebb első rész, a szűkebb kerékívek, az egyenesebb hátsó rész és a jelenlegi hátsó lámpák helyén lévő négy kipufogócsövek. A hagyományos fényszórókat egy, a McLaren P1-hez hasonló fénycsík váltaná fel.

Persze a Lamborghinit már nem nagyon fogja izgatni ez a videó, lévén az új Countachból pár nap alatt elkelt mind a 112 darab.

