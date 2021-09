Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) a hónap elején vizsgálatot indított a Tesla Autopilot rendszerével kapcsolatban, amely mintegy 765 ezer járműre terjed ki. Ez gyakorlatilag minden Tesla Model S, Model X, Model 3 és Model Y, amelyet 2014-től napjainkig értékesítettek. A kormányhivatal 2018 óta 11 olyan konkrét balesetre összpontosít, ahol egy bekapcsolt Autopilot rendszerrel rendelkező Tesla jármű végül egy másik autónak ütközött.

Az egyik Model 3 még egy parkoló rendőrautónak is nekiment, és ez most ismét megtörtént. Az Associated Press jelentése szerint egy meg nem nevezett Tesla múlt szombaton a floridai autópálya-rendőrség egyik autójának csapódott Orlando belvárosának közelében.

Szerencsére a rendőr, aki félreállt, hogy segítsen egy másik autó sofőrjének, nem sérült meg, de csak hajszál híján úszta meg a balesetet. A rendőr bekapcsolta a járőrkocsija vészvillogóit, mielőtt odasétált volna a másik járműhöz, amikor a Tesla hirtelen nekicsapódott a járőrkocsi bal oldalának. Ezután egy másik járműnek ütközött. A Tesla 27 éves vezetője és a mozgásképtelenné vált jármű vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.

Nem meglepő módon a Tesla nem reagált a hírekre. A szövetségiek minden bizonnyal nagyon komolyan fogják venni ezt a legújabb esetet, hiszen eddig összesen 17 ember sérült meg ilyen balesetekben, egy pedig egy halálos áldozatot is követelt. Lehetséges, hogy az NHTSA vizsgálata visszahíváshoz vezet majd, a Tesla azonban korábban teljes együttműködést ígért a nyomozókkal.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) saját vizsgálatot folytatott a Tesla-balesetekkel kapcsolatban, és azt szeretné, ha az NHTSA arra kényszerítené a Teslát, hogy az Autopilot használatát olyan területekre korlátozza, ahol az biztonságosan működhet. Az autógyártónak frissítenie kellene a rendszert annak érdekében is, hogy a járművezetők teljes mértékben az útra figyeljenek, amikor bekapcsolják azt.

