A Nürburgringen már tesztelt különleges Bugattit még a vásárlókhoz való 2022-es kiszállítás előtt aerodinamikai teszteknek vetették alá. A gyártó minden modelljét, még az egyetlen La Voiture Noire-t is szélcsatornába rakja, mivel ezeket is a sorozatgyártásnak megfelelő mércével mérik, mondta el a Bugatti különleges kiadásainak projektmenedzsere, André Kullig.

A Centodieci még 2019-ben mutatkozott be. Alapja a Chiron, de karosszériáját újratervezték, rengeteg, az EB110-re emlékeztető elemmel. 20 kilóval könnyebb és erősebb is a Chironnál: 1600 lóerő van benne. Egyedi karosszériája új kihívás volt a mérnököknek, a kisebb patkó és a laposabb frontrész miatt máshogy viselkednek körülötte az áramlatok.

Hogy még 350 km/h felett is minden flottul menjen, a fejlesztők az első diffúzor lapjaival és a hátsó szárny szögével játszadoztak, melyek a prototípuson állíthatóak, de a szériaváltozaton rögzítve lesznek. Az 1600 lóerős motor, a fékek és a váltó olajhűtőinek hőmérséklete is le lett mérve és azt is megvizsgálták, milyen a hatása annak, ha nem egyenesen szemből kap szelet a kocsi.

Közel két és félmilliárd forintos vételára ellenére már a bemutatókor elkelt minden darab, az egyik vásárló a hírek szerint Cristiano Ronaldo. Sokat kell azonban még várni a jövőre esedékes kiszállításra, még folyik ugyanis a finomhangolás és a következő hetekben további kilométereket fognak futni a mérnökök, hogy megtalálják a végső beállítást.

