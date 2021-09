Mintha a Mercedes-AMG GT-kínálatot eddig nem lett volna elég nehéz követni, a márka még egy modellt hozzácsapott, a – mély levegő – Mercedes-AMG GT 63 S E Performance-t. Az E a nevében jelzi, hogy az AMG első plug-in hibridjéről van szó, amely messze nem azt utolsó.

Mit hozott az új AMG hibrid? Rengeteg lóerőt. A négyliteres biturbós V8-as, a 6,1 kWh-s akkucsomag és a hátsó tengelyen ülő villanymotor 831 lóerőt és 1400 Nm-es nyomatékot kölcsönöznek neki, amivel ő a legerősebb sorozatgyártott AMG valaha.

Az affalterbachi mérnökök a cég Forma-1-e motortervezőivel közösen fejlesztették ki az erős, de ultrakönnyű akkumulátort, mely csupán 89 kilós, de egymaga 204 lóerőt termel. Mivel azonban az erő oltárán feláldozta a cég a hatótávot, mindössze 12 km-t lehet vele megtenni elektromosan, ami azért elég gyenge.

Ezt leszámítva, a GT 63 2,9 mp alatt százon van, amivel gyorsabb, mint a GT Black Series Coupe (3,1 mp), a 200 km/h-t pedig kevesebb, mint 10 mp alatt éri el – ez egy mp-cel marad el a Black Seriestől – és ha valaki talál erre megfelelő útszakaszt – Autobahn -, a GT 63 S E Performance 315 km/h-val is repeszthet.

A GT 53-ból és GT 63-ból ismert vezetési módok mellé egy Electric mód is került, amellyel az S E Performance-t 130 km/h-ig kizárólag az akkumulátor hajtja. A regeneratív fékrendszer négy fokozatot kapott.

Ahogy a többi AMG GT négyajtós modellnél, úgy a GT 63 S E Performance-nál is elérhető az AMG Ride Control, mely egy állítható légrugós felfüggesztést rejt. Ezek a vezetési módok alatt manuálisan állíthatóak, de automatára is állíthatjuk őket.

Az S E Performance kívül nem nagyon különbözik a sima GT 63-tól, a lökhárító a GT kupétől lesett el dolgokat, a hátsó lökhárítón található töltőport a hátsó lámpák alatt olvad a fémlemezbe, és a 20, illetve 21 colos felnik is újak. Ugyanezek a hasonlóságok vannak az utastérben is, az MBUX infotainment rendszert is átvette.

A Mercedes az árat nem tette közzé egyedül, azonban mivel jövő héten Münchenben az IAA-n is bemutatkozik, vélhetően akkor megtudunk mindent róla. Egyelőre mi nem zárunk ki egy 60 milliós árat sem az év végére már megvásárolható modell esetében.

