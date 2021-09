A Dacia teljesen új modellt mutat be szeptember 3-án, amely a nagycsaládosok örömére hétüléses változatban is kapható lesz. Bár a Jogger premierje online lesz, az autót néhány nappal később az IAA Müncheni Autószalonon is bemutatják élőben.

A hvg.hu beszámolója szerint cég vezérigazgatója már korábban beszélt arról, hogy az új modell Dacia Lodgy-típusú lesz, és ugyanazon vásárlói csoport számára tervezték. A Jogger tehát egyfajta emelt kombi, amely egyszerre képes helyettesíteni a Lodgy-t és a Logan MCV kombit is.

A modell valószínűleg az anyakonszern, a Renault CMF-B platform kibővített változatán alapul, amelyet korábban a Renault Clio avatott fel, és az új Dacia Sanderóhoz is használták - írja a lap. A Jogger nagyjából 4 és fél méter hosszú lehet, műszerfala pedig az új Sanderóét tükrözheti.

