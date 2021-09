Mint a HVG is emlékezetet, a Honda még 2016-ban dobta piacra a jelenlegi generációs NSX-et, amely egy középmotoros hibrid szupersportkocsiként vonult be a köztudatba. Az NSX lassan visszavonul, így erre csatlakozva a japán gyártó egy sportos búcsúmodellt is piacra dobott, amely az NSX Type S nevet kapta.

43 Fotó

A limitált szériával és az extrém sportossággal viszont magas összeg is jár: Japánban 27.95 millió jen vagyis mintegy 75 millió forint az alapára. Az NSX Type S összesen 350 példányban kerül legyártásra, ebből 50 lesz mindössze a Honda márkajelzés alatt, a maradék az Acura alatt fog futni.

Ráadásul Japánban mindössze 30 darab Honda NSX Type S kerül majd értékesítésre, amelynek előrendelése szeptember 2-től indul, leszállításra pedig 2022 júliusa körül fog történni. Az Acura NSX Type S esetében amerikai alapárról lehet hallani, ami 169 500 dollár vagyis 50 millió forint körül fog alakulni.

A 600 lóerővel és 667 Nm nyomatékkal hajtott autó Lightweight Package-el könnyített verzió már egy kicsit drágább lesz az USA-ban is, azért 54 millió forintnak megfelelő dollárt kell letenni az asztalra.

