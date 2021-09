A Volkswagen ID.3 a Csengtui Autószalonon debütált, az ID.4 és az ID.6 után a harmadik MEB-alapú, tisztán elektromos hajtású modellként, amely Kínában is elérhető. Az ID.3-at kezdetben csak Európában értékesítették, és nem is volt hivatalos terv a globális bevezetésre, később azonban olyan pletykák láttak napvilágot, hogy az ID.3 Kínába is megérkezik.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Most már viszont hivatalos hivatalos: a kínai vásárlók hamarosan egy előfoglalási rendszeren keresztül foglalhatnak majd ID.3-at, a piacra dobás pedig októberre várható. Az ID.4 és az ID.6 modelleket két vegyesvállalat gyártja és értékesíti külön-külön: FAW-Volkswagen (ID.4 Crozz, ID.6 Crozz) és SAIC Volkswagen (ID.4 X és ID.6 X), az ID.3-at azonban úgy tűnik, hogy Kínában csak a SAIC Volkswagen gyártja és értékesíti majd.

A Volkswagen egyébként folytatja e-offenzíváját Kínában, miután az ID.4 (amelyhez az ID.6 is csatlakozott) eladásai a nehézkes kezdés után fokozatosan növekedtek, a májusi 1500-ról júniusban mintegy 3000-re, júliusban pedig 5800-ra.

5 Fotó

A Volkswagen főnöke, Herbert Diess szerint a vállalatnak változtatnia kell a megközelítésén, hogy javítsa az eladásokat Kínában. A Volkswagen 2021-es célja Kínában 80-100 ezer ID. elektromos autó, amely cél eléréséhez a következő hónapokban havonta 10-15 ezer darabot kellene eladni.

A Volkswagen hosszú távú célja 2030-ig, hogy a tisztán elektromos autók részarányát a teljes volumenben 70 százalék fölé növelje Európában, valamint 50 százalék fölé Észak-Amerikában és Kínában.

Mindeközben elkelt egy újabb klasszikus modell, egy 1971-es Lamborghini Miura, mely évtizedekig összetörve porosodott egy műhelyben. Ezután azonban felújították, a többi részletet pedig itt lehet elolvasni.