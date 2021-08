Mindannyian ismerjük a Range Rover Sport SVR-t és tudjuk, hogy lesz új generációja neki is. Ez a darab azonban nem a kisebb Sport, hanem a nagyobb méretű SVR. Bár mindenhol álca borítja, az így is feltűnő, hogy más Range Rover prototípusoknál alacsonyabban ül és négy kipufogója is van, amely csak egy V8-asra utalhat.

A hajtáslánc részletei még nem ismertek, de erős a gyanúnk, hogy a Range Rover SVR ugyanazt a BMW-től kapott 4,4-literes, biturbós V8-ast kapja majd, mint a Range Rover Sport SVR. Ez váltja a korai SVR-modellek ötliteres kompresszoros V8-asát és kb. 600 lóerőt fog kiadni magából.

Érdekes lesz még látni, milyen más újításokkal készül még a Land Rover. Vélhetően nem akarják letarolni a Range Rover Sport SVR babérját, szóval nem az ereje lesz a fő érv a megvásárlása mellett. A felépítése szintén megkülönbözteti majd a Sporttól, elől és hátul is különbözni fog.

Több más hajtáslánc is lesz majd a kínálatban, hála az MLA platform rugalmasságának, mely a belsőégésű motorok mellett enyhehibrid, plug-in hibrid és elektromos hajtásláncok alapját is nyújthatja.

