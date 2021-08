A Bentley zászlóshajójának számító Flying Spur ugyanis igencsak alapos átalakításokon ment keresztül, szinte a teljes karosszériát kicserélték – szúrta ki a HVG.

Mint írják, a felhasznált anyagok zöme természetesen szénszálas anyag, jellegzetes mintázatával, amely még erősebb megjelenést kölcsönöz az autónak.

A Bentley belső tere is átesett egy renováláson, többek között a egyedik díszítőbetéteket tettek a küszöbökhöz, amelyeken a „Mansory” és a „More Than Racing” feliratok olvashatók.

Ezen felül finom fehér bőrdíszítést kaptak az ülések is, na meg a műszerfal, a kormány és még az ajtólapok is. A Mansory ráadásul hozzányúlt a hajtáslánchoz is, amellyel kisajtolták az autóból a maximumot.

Némi módosítást követően ugyanis a duplaturbós V12 már 710 lőerős lett és 100 Nm nyomatékot ad le a korábbi 626 lóerő és 900 Nm-hez képest, amelynek köszönhetően már csak 3.6 másodperc kell a 100 km/h-hoz.

