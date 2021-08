Augusztus 22-én vasárnap az M1-es és az M3-as autópályán is több baleset történt, melyek miatt több kilométeres torlódás alakult ki a két sztrádán.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Magyar Közút kamerái rögzítették, ahogy egyszerre több tucatnyi türelmetlen, vakmerő és szabályszegő sofőrök inkább megfordulnak vagy épp visszatolatnak a sztrádán, további balesetveszélyes helyzeteket teremtve.

“Az előttünk álló utolsó nyári hétvégén is várhatóan nagy lesz a hazai és a nemzetközi forgalom is a gyorsforgalmi utakon, így sajnos könnyen előfordulhat, hogy torlódással is járó balesetek lassítják majd a közlekedőket” - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút.

Arra kérték a közlekedőket, hogy soha, semmilyen körülmények között ne kövessenek el a videón látottakhoz hasonló manővereket, hiszen ezzel nemcsak szabályokat szegnek meg, hanem balesetveszélyes helyzeteket teremtenek, és a mentésben résztvevők munkáját is nehezítik.

Mindeközben Magyarországon is megjelent az új Mercedes S580-as, amelynek kezdőára is igen tetemes. A részletekről itt írtunk.