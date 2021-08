A TikTok fura tartalmaknak ad otthont, a repülőgép-szerencsétlenségek túlélésére vonatkozó borzasztó tanácsoktól kezdve a látszólag varázslatos módon a padlóján átcsúszó fickóig. Egy újabb értelmetlen TikTok-kihívás miatt azonban az emberek most sajtszeletekkel dobálnak csecsemőket és elhaladó autókat.

Az Ohio állambeli Anderson Townshipben, a Fox 19 News beszámolója szerint valaki kivitte a gyerekeit, hogy elérjék az iskolabuszt. Útközben rájött, hogy a autójára egy szelet amerikai sajt ragadt. Később pedig felfedezte, hogy nincs egyedül: a szomszédai autójára is sajt ragadt. Közép-Texasban az autósok a fényezésre és az ablakokra sült sajtokat találnak. Néhány sofőr dühös, de sokan inkább csak zavarban vannak. Mármint, most komolyan, ki dobál sajtot egy autóra?

Mint sok idióta trend miatt, a TikTok itt is részben hibás, és ez nem újdonság. A TikTok-felhasználók, sokan közülük tizenévesek, részt vesznek egy "kihívásban", hogy sajtszeletekkel dobáljanak meg dolgokat. Gyakran babákra dobálják a sajtot (igen, csecsemőkre), de mások úgy döntenek, hogy az autóktól és terepjáróktól kezdve a buszokon át a motorkerékpárokig mindenre dobálják.

Nem csupán értelmetlen, de káros is a dolog, ezt tanúsíthatja mindenki, aki a kocsira olvadt sajtot próbálta róla leszedni. A Philly Voice beszámolója szerint néhány tinédzsert rendbontással vádoltak meg, miután sajtszeletekkel borítottak be egy házat és két autót. A trend már Kanadában is elterjedt, és a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az autókat megdobáló embereket is vád alá helyezhetik.

Mindeközben Magyarországon is megjelent az új Mercedes S580-as, amelynek kezdőára is igen tetemes. A részletekről itt írtunk.