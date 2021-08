A sportos Mercedes-Benz után kutatók egyik legkeresettebb ereklyéje a versenyautóból készült, de ezen formájában közúti forgalomra alkalmas 190E 2.5-16 Evolution II, melyből egyet a miami Speedart Motorsport nevű kereskedés tett fel aukcióra. A 473-as sorszámú modell a DTM 1990-es szezonjában állt rajthoz, többek között a BMW M3 Evo II ellen.

10 Fotó

Hogy ezt megtehesse, a stuttgarti cégnek engedélyeztetnie kellett egy közúti változatot is, amelynek technológiai alapja azonban a versenyautó volt. A szabály miatt a gyártók valóban arra összpontosítottak, hogy a legfontosabb technológia a személyautókba is eljusson, így végül a rajongók által Evo II-nek nevezett modellből is készült 502 darab.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ennek motorja 235 lóerős és akár 7700-as percenkénti fordulatszámot is elér, hála az összekötők könnyített súlyának. A végsebesség 250 km/h és 7,1 mp alatt volt százon. A karosszéria szélesített kerékívekkel és egyéb aerodinamikai nyalánkságokkal lett felturbózva, de a 17 colos, hatküllős alumínium keréktárcsák is kifejezetten rá lettek tervezve.

Az aerodinamikára külön figyelmet fordított a márka, az első és hátsó spoilerek magukban 21,2, illetve 57,1 kilót generálnak ebből. Eddig 18 ezer kilométert futott, az ár pedig, amit kitűzött az eladó, 554 ezer euró, avagy kb. 190 millió forint, ami nem is olyan sok a túraautósport egyik legendás darabjáért.

Mindeközben az éppen, hogy bemutatott új Lamborghini Countach egyik első példányát már meg is padkázták, itt található videó az esetről.