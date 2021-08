A 2022-es Porsche Taycan és Taycan Cross Turismo főként technológiai újításokat kaptak, de már új színekben is elérhetőek. Elektromos hajtásláncuknak jobb a hőkezelése és a töltést is fejlesztették: a Turbo Charging Planner előmelegíti az akkumulátort, ezzel korábban állhat gyorstöltésre az autó és rövidebb lesz a töltés. A cég azt azonban nem közölte, mennyivel.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Aki az új színeket szeretné látni, annak két csomag áll rendelkezésére: A Paint to Sample 65 árnyalatot tartalmaz a világoskéktől a liláig (lásd utóbbit a galérián). Aki a Paint to Sample Plust választja, az minden elképzelhető színben megvásárolhatja az autót.

A Taycan a Remote Park Assist nevű segédletet is megkapta, mellyel anélkül tud beállni egy parkolóba, vagy kiállni onnan, hogy bárki ülne a volán mögött. Még a párhuzamos parkolással is megküzd. A sofőr az autóban is, de akár távolról, okostelefonról is bekapcsolhatja.

6 Fotó

Emellett az Android Auto is elérhető már rá, de nem a vezeték nélküli változat, így mindenképp csatlakoztatni kell az okostelefonunkat az USB-C portra. Egy több tízmillióba kerülő autótól furcsa, hogy csak most lett elérhető a funkció.

A hangvezérlésen is kalibrált a Porsche, amely már jobban érti az utasításokat. Emellett a navigációs rendszer gyorsabban számol és új grafikája érthetőbbé teszi az útvonalakat, legalábbis a gyártó szerint.

Mindeközben az éppen, hogy bemutatott új Lamborghini Countach egyik első példányát már meg is padkázták, itt található videó az esetről.