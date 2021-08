A 10-es években az Opelnek nem egy, hanem két kisautója volt a Corsa alatt, a Karl és az Adam. Mindkettőt egy generációt élt meg és 2019-ben kaszálták őket, azonban egy újabb kisautón dolgozik a cég, amely még azoknál is sokkal kisebb.

Ez a Rocks-e, a világ első „fenntartható városi járműve” (SUM), legalábbis a cég szerint. Ennek ellenére ez nem is új és nem is autó, mivel egy francia márka már egy éve árulja. Igen, az Opel Rocks-e egy átkeresztelt Citroen Ami, ami az EU osztályzása szerint egy négykerekű motor, annak is a könnyűsúlyú fajtája, azaz akkumulátor nélkül nem lehet nehezebb 425 kilónál.

Ha már akkumulátorok, azt megörökölte a Citroentől, az 5,5 kWh-s csomaggal 75 km-t tesz meg a modell egy szuszra, ami után egy sima fali konnektorban három és fél óra feltölteni. Ahogy az Amiban, itt is ellenkező irányba nyílik a két ajtó, de amúgy is rengeteg a közös elem. Az Opel azért ráaggatta az Amira a Vizor frontrészét, de így sem különbözik sokban, sem kívül, sem belül.

A mindössze 241 centi hosszú Opel Rocks-e-nek egy villanymotorja van, amely 8 lóerős és maximum 45 km/h-val tudunk vele menni. 15 évesen lehet már vezetni és tökéletes városi használatra 7,2 méteres fordulási körével. 14 colos felnijei vannak és bár hihetetlen kicsi, egy 190 centiméter feletti ember is elfér benne.

Németországban ősszel kerül piacra a modell, kereskedésekben és online is meg lehet rendelni. Európa többi része 2022-ben kerül sorra. Németországban háromféle kiszerelésben lesz kapható.

