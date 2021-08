A 6,75-literes V12-es két turbójával egy N-Tronic modult kapott a motorvezérlőre, így már 685 lóerős és 985 Nm-es. A gyárihoz képest ez 114 lóerő és 135 Nm plust, így három tizeddel gyorsabban, 4,5 mp alatt van százon. A limiter maradt 250 km/h-nál az autó súlya miatt, de limuzinhoz képest ez még mindig gyors, ráadásul egy új sportkipufogót is beszereltek.

Dizájn terén a Spofec Ghostja kevésbé csili-vili, mint a Mansory hasonló terméke, de a saját Phantomjuknál és Cullinanjüknél is visszafogottabb. Így is kapott egy szénszálas kasztnit újratervezett lökhárítókkal. A csomagban új első sárvédők és újratervezett hátsó lökhárító is van többek között.

Ami azonban azonnal vonzza a szemet, azok a Vossennel közösen fejlesztett 22 colos felnik, melyek méretét kihangsúlyozza a 40 mm-rel lejjebb ültetett légrugós felfüggesztés – 140 km/h felett azonban visszaáll a gyári magasságra.

Végül, de nem utolsósorban, a belteret is kedvünkre alakíthatjuk, ami elsősorban azoknak kedvez, akik használtan vették az autót, így nem férnek hozzá a gyártó által kínált határtalan extrához. A galériában mutatott darab tulajdonosa fekete bőrkárpitot kért narancssárga elemekkel az ülésen és az első ülések között. A cég egyelőre nem tette közzé csomagja árait.

