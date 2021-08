A Grandphere két héttel követi a hasonlóan innovatív Skyspheret, azonban míg az egy kisimult kétüléses kétajtós modell volt állítható tengelytávval, a Grandsphere már négyajtós lesz, és az A8 következő generációját mutatja be.

Az Audi által közzétett első képek azt mutatták, hogy igen hosszú lesz az autó. Ahogy a Skysphere esetében, a beltérben összecsukható kormány és pedálok lesznek, amennyiben az utasok önvezérlésre állítják az autót, ezek eltűnnek.

A kocsi mérete ellenére hátul csak egy kisebb üléssor, elől pedig egy pár ülés lesz, amely azonban jóval a B-oszlop mögé dönthető. A képek azért is furcsák, mert nem látni rajtuk képernyőket, melyek megszokott látvánnyá váltak az utóbbi évek autóiban.

A Grandsphere kívül hasonlóan nagyratörő lesz, mint a Skysphere, ugyanolyan szögletes, vékony fényszórókkal. Hatalmas felnik és shooting brakekre emlékeztető tető is látszik rajta. Hátul vékony LED-es fényszórók és nagy valószínűséggel egy végighúzódó fénysor is lesz. Az Audi elárulta azt is, hogy a Skysphere mellett a Grandsphere és a később debütáló Urbansphere is az Artemis platformra épül.

