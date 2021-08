Az Autocar szerint például az új M5-ösnek hibrid hajtáslánca lesz, amivel erősebb lesz, mint valaha. A lap szerint az M550i xDrive is plug-in hibriddé válik. Kezdjük az alapoknál: Az új 5-ös sorozat alapja a cég CLAR platformjának új változata lesz. A BMW termékstratégiája szerint enyhe és plug-in hibrid mellett elektromos variáns is lesz – őt hívják i5-nek.

A jelenlegi négy és hathengeres motorok megmaradnak náluk, de az M550i xDrive V8-asáról ez már nem valószínű, mivel a 2023-ban 15 éves motort egyre nehezebb megfeleltetni az Euro 7-es kibocsátási szabályoknak. Helyére egy teljesítményorientált hibrid hajtáslánc jöhet az 545e xDrive háromliteres, hathengeres motorjával és egy villanymotorral, összesen 400 lóerőért.

Mivel az M részleg első tisztán elektromos autójára 2025-ig várni kell, várhatóan a következő M5-ös is hibrid lesz. A biturbós V8-as itt megmarad, csak kap két villanymotort társnak, hogy a jelenlegi M5-ös 636 lóerejénél is többet termeljenek. Ez a recept először az X8 M-ben mutathatja majd meg magát, ott 760 lóerőre saccolják, amivel már fel lehetne venni a versenyt a jövő AMG-hibrideivel.

És bár ennyi is elég lenne egy szedánnak, a magazin szerint a BMW egy még erősebb, hárommotoros villanyszedánt is tervez 811 lóerővel, ami a Porsche Taycan Turbo S, az Audi e-tron GT, a Tesla Model S Plaid és a Mercedes EQE AMG-változata mellé tehetné. Remélhetőleg a 2023-as bemutatóhoz közeledve ennél többet is megtudunk majd az új 5-ös BMW-ről és erősebb változatairól.

