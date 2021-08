Az E-Tron GT modell tervezésekor az Audi illetékesei minden bizonnyal leültek a Porsche embereivel, és megállapodtak abban, hogy a GT nem lesz gyorsabb a Taycannál, pedig nagyon könnyen az lehetett volna. Ez minden bizonnyal inkább marketingdöntés, mint bármi más, de tény, hogy a Taycan Turbo S-nek nincs Audi megfelelője, és az RS E-Tron GT modell inkább az S nélküli Taycan Turbo modellnek felel meg.

Mit gondolsz, hogyan teljesít majd az RS E-Tron GT a Taycan Turbóval összehasonlítva? Az AutoTrader munkatársa, Rory Reid úgy döntött, hogy kideríti, mekkora teljesítménykülönbség van a modellek között. Az Audi teljesítményben még mindig kissé alulmarad, 598 lóerő szemben a Porsche 680 lóerejével, de a forgatónyomaték majdnem ugyanannyi, 830 Nm és 850 Nm; illetve 3,1 és 3 másodperc alatt sprintelnek 0-100-ra.

De annak ellenére, hogy a két jármű közös platformon, motorokon, akkumulátorokon és a technológia nagy részén osztozik, valójában figyelemre méltó, hogy a gyakorlatban mennyire különböznek egymástól. Az Audi lágyabb, kényelmesebb és magasabb autó, amivel egy kicsit könnyebb együtt élni, míg a Porsche kevés kompromisszumot köt a kényelem javára, és ugyanolyan sportosnak érzi magát, mint a gyártó bármelyik izgalmasabb kínálata.

Ez a karakterbeli különbség még inkább nyilvánvalóvá válik, ha egyszer beülsz a volán mögé, és vezeted őket, de különösen egymás ellen izgalmas a teszt, ahogyan ebben a videós összehasonlításban is látszik. Végeredményben bármelyik modellt is választjuk, biztosan jó döntés, de ahogy az manapság gyakran előfordul, ez végül is csak ízlés és személyes preferencia kérdése, mert mindkettő nagyon jó.

