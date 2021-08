Jelenleg az Aston Martin Vantage, a DB11 V8 és a DBX is az AMG négyliteres, biturbós V8-asát használja, és mivel a Mercedes ellátási problémákra hivatkozva irtotta ki V8-as modelljeit, nem lett volna meglepő, ha az Aston Martinra is hasonló sors várna. De nem fog.

A Car And Driver kérdezett rá a cég szóvivőjénél erre, aki így válaszolt: „Az Aston Martin megerősíti, hogy az Aston Martin AG-től érkező V8-as motorok készletét nem érinti a döntés.” Mindeközben az is kiderült, hogy a világszerte szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályoknak is lehet szerepe a döntésben:

A német gyártó közleményében ugyanis arról írt: „Elsősorban a különböző globális, külső és belső szabályzások, illetve több más tényező teljesítésére fordítjuk energiánkat, például az ellátási láncban felmerülő nehézségekre, melyeknek van hatása a kínálatunkra egyes piacokon.”

Ezt észben tartva a gyártó több Egyesült Államokban működő kereskedését utasította arra, hogy állítsák le a V8-as modellekkel való kereskedést, a modelljüket pedig már megrendelő ügyfeleket pedig értesítették, hogy járművük nem fog a tervnek megfelelően megérkezni.

