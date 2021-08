Két Venom F5 bemutatása – az egyik Mojave Gold, a másik Speed Devil Blue színben – a Monterey-i Autóhéten segített a Hennessey-nek eladni a 2,1 millió dolláros (632 millió forint) hiperautó maradékát. A vállalat alapítója és vezérigazgatója, John Hennessey megemlítette, hogy az elkelt státusz "csak a kezdete az F5-ös utazásunknak", amelynek valószínűleg része lesz egy csúcssebesség-rekordkísérlet is valamikor a jövőben.

Érdekes módon Hennessey megemlíti, hogy a Venom F5-höz egy Track Packot is fejlesztenek, feltehetően azt a GTR-szerű változatot, amelyről a vállalat vezetője röviden említést tett a Top Gear magazinnak adott interjújában az év elején. Ne feledjük, hogy a Venom F5 már most is (többnyire) pályaautó, tekintve, hogy légzsákjai hiánya miatt az Egyesült Államokban csak évi 4023 kilométeres futásra korlátozódik a bemutató szerint.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Hennessey a jelek szerint "valami máson dolgozik, ami szó szerint nem e világi". A "szó szerint" szó használata eléggé zavarba ejtő, hacsak a Venom F5 nem a Halálos iramban franchise tizedik, 2023. április 7-én bemutatásra kerülő filmje miatt kerül az űrbe. Vagy pedig a hiperautó valami olyasmit kap, mint a második generációs Tesla Roadster opcionális SpaceX rakétahajtómű-csomagja, amit Elon Musk ígért.

Egyébként további autók is napirenden vannak, de egyik sem fog a Venom F5 fölé magasodni, mivel a hiperautó továbbra is "a csúcsok csúcsán marad" – mondta John Hennessey egy interjú során még májusban. Akkoriban az összesen 24 Venom F5-ből 21-et már eladtak, az előrendelések 60 százaléka az Egyesült Államokból, a maradék 40 százalék pedig Ázsiából, a Közel-Keletről és Európából érkezett. A maradék három autót pedig azóta már is eladták.