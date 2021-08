Bár az eredeti visszahívásban csak a 2017-2019 között gyártott Boltok szerepeltek, a gyártó úgy döntött, a 2020-2022-es modellekre is, azaz minden valaha legyártott modellre kiterjeszti azt. Erre amiatt van szükség a GM szerint, mert „ritka esetekben” az autó akkumulátoraiban olyan gyártási hibák eshetnek egybe, melyek megnövelik a tűzveszélyt, így cserét igényelnek.

A kiterjesztett visszahívás további egymilliárd dollár, azaz kb. 300 milliárd forint pluszköltséget jelent, de a gyártó közölje, „el szeretné érni, hogy az LG kárpótolja őket” emiatt, ugyanis nyomozásuk során a koreai Ocsang városában gyártottak mellett máshonnan szállított akkumulátorokban is találtak hibákat.

A rémálomszerű helyzet miatt a cég a 2019-es modellévből további 9335, míg a 2020-2022-es modellekből 63683 autót kell, hogy bevizsgáljon az Egyesült Államokban és Kanadában. A GM „agresszívan” igyekszik elérni, hogy az LG felgyorsítsa a cseremodulok gyártását, melyekre a gyártónak 8 éves/160 ezer kilométeres garanciája lesz.

Amíg a cserére be nem hívják őket, a GM arra kérte a Bolt-tulajdonosokat, hogy töltés után azonnal álljanak nyílt helyre az autóval és ha lehet, ne merítsék azt közel 110 km-nyi kapacitás alá. Emellett azt is be kellene állítaniuk (vagy megbízni ezzel egy helyi szervizt), hogy az autó töltésének határa 90% legyen.

