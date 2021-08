Miután a cég okostelefonjait Donald Trump nemzetbiztonsági okokra hivatkozva feketelistára tette, a cég az autóipart szemelte ki magának, mint egy szegmensnek, amelynek hasznára lehet tapasztalatuk.

A Huawei 2019-ben indította el a HiCar rendszert, amely lehetővé teszi az autók és az okostelefonok összekapcsolását, ezzel több, a telefonon már ismert funkciót, mint a hangvezérlést, az autóra is telepítve. Ez hatalmas siker lett, 30 kínai márka mellett már a Volvo és az Audi is befizetett rá, az Auto News szerint a szoftver idén kb. ötmillió új személyautóra és áruszállítóra lesz telepítve.

A cég most a villanyautó-szegmenst nézte ki magának. Nemrég a Jianghuai Automobile Co.-val kötöttek egy szerződést, akikkel szenzorokat és „intelligens utastereket” fejlesztenek. A GAC 800 millió jüant, azaz kb. 36 milliárd forintot fektet bele a Huaweijel közös villanyautó fejlesztésébe, mely a techcég teljes informatikai és kommunikációs technológiaarzenálját felvonultatja majd négyes szintű önvezető rendszerrel és 2023 végén már gyártásba is kerülhet.

Ez nem minden: A Huawei hármas szintű önvezetőrendszere a BAIC által fejlesztett ArcFox Alpha-S-ben már be is mutatkozott áprilisban, a cég pedig a Changhan Automobile Co.-val is dolgozik egy elektromos crossoveren, amelyet novemberben lepleznek le.

Ez nem minden: A Huawei hármas szintű önvezetőrendszere a BAIC által fejlesztett ArcFox Alpha-S-ben már be is mutatkozott áprilisban, a cég pedig a Changhan Automobile Co.-val is dolgozik egy elektromos crossoveren, amelyet novemberben lepleznek le.