A luxus-SUV egyre több álcát dob le, így látni, merre fejlődik tovább. Emiatt a legújabb kémfotókon látni belőle a legtöbbet – nem meglepő, hiszen még idén bemutathatják.

16 Fotó

Az álcaelemek a borítás alól eltűntek, így látni a karosszéria részleteit. Tisztán látható, hogy elől az egyetlen légbeömlő a modell szinte teljes szélességét lefedi. Ez azt jelenti, hogy annyira nem lesz szétszórt az új darab, mint elődje.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az új Range Rover megtartja majd azonban a jelenlegi, 2012-ben bemutatott változat méreteit. Oldalról azonnal felismerhető a lapos csípővonalról, mely minden Range Rovernek sajátja. A hátsó szélvédő alá rakott indexek alapján a hátsó rész komolyabb átalakításon fog majd átmenni.

Bár hasonlít az elődre, az új Range Rover az új MLA-platformra épül, több villanyosított változattal, lesz enyhehibrid, plug-in hibrid és elektromos hajtáslánc is. A Range Rover Sporthoz képest erősebb SVR variáns is lesz, amelybe a BMW adhat egy biturbós, 4,4-literes V8-ast. A pletykák szerint 2021 végére tervezett bemutatón további részletekre is fény derül majd.

Mindeközben a Nissan végre bemutatta a Z sportkocsi legújabb generációját, mely egyszerűen Nissan Z névre hallgat. Minden egyéb tudnivalót leírtunk itt.