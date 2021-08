Porig égett egy Volkswagen ID3 Groningen városában, Hollandiában. Egy helyi édesanya éppen gyermekét ültette be az autóba, amikor felfigyelt a füstre. A kicsit késlekedés nélkül ki is kapta a járműből, és még épp időben, hiszen pár pillanattal később már az egész autó lángokban állt - számolt be a Totalcar.

A közelben tartózkodó szem- és fültanúk állítása szerint öt robbanást is lehetett hallani az autó irányából, és ezek mindegyike tovább táplálta a tüzet, még intenzívebbé vált a lángokban álló Volkswagenből felszálló füst.

Bár a tűzoltók a riasztást követően pillanatokon belül kiértek a helyszínre, az ID3-on már nem tudtak segíteni, személyi sérülés azonban szerencsére így sem történt. Anyagi kár persze annál nagyobb, hiszen a Volkswagenből már csak hamu maradt, és a mögötte parkoló Nissan Leaf is megsérült, de nem égett ki teljesen. A tűz oka egyelőre nem világos.

Az Autobild német lap az esetről szóló beszámolójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a villanyautók esetében sem gyakoribb a tűz, mint a belső égésű motorral hajtottaknál. Németországban naponta átlagosan 40 autó borul lángba, és ezek túlnyomórészt benzines vagy dízelautók, ráadásul csak a helyi média tudósít róluk, míg az elektromos és hibrid autókkal kapcsolatos tüzeket az országos sajtó is felkapja.

