Pár szuperautó tulajdonosa saját bőrén tapasztalta meg ennek hátulütőit, miután szeretett autóikat lefoglalták a hatóságok. Az India Today szerint múlt hétvégén, az ország függetlenedésének évfordulóját ünnepelve gyűltek össze luxusautó-tulajdonosok, Haidarábád reptere következtében a baráti vonulás nem várt fordulatot vett.

A The Times of India szerint 15 autót állítottak meg a rendőrök és 11-et le is foglaltak, amiért a tulajdonosok nem fizettek be egy Telangána állam vezetése által kivetett különadót, ehelyett inkább más államokban jegyeztették be azokat.

A lap szerint hónapok óta figyeltéj a járműveket, melyek tulajdonosai főleg „politikusok rokonai és iparmágnások.” Vasárnap aztán le is csaptak. A sofőrök 25-35 év közöttiek a beszámolók szerint és több Lamborghini Huracán, egy Maserati GranTurismo, egy Ferrari és egy Rolls-Royce is van – vagyis volt a repertoárjukban, bár a bírság befizetése után vélhetően visszakapják őket.

Telangánában amúgy elég gyakori az adóelkerülés, mivel egy új autó vásárlásakor az ár 14%-kát az államnak kell befizetni. Mivel ez más államokban alacsonyabb, sokan inkább ott vetetik nyilvántartásba járművüket és reménykednek, hogy senki nem veszi észre a turpisságot.

